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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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18.03.2026 12:14:38

AKTIE IM FOKUS 2: Aumovio weiter auf Erholungskurs - Viel Lob für Mittelzufluss

(neu: Kurs, Experte)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von AUMOVIO sind am Mittwoch trotz schwächerer Ergebnisse auf Erholungskurs geblieben. Von Analysten gab es einhelliges Lob für die Barmittelzuflüsse des von Continental abgespaltenen Autozulieferers.

Aumovio-Aktien erholten sich gegen Mittag um weitere 4 Prozent auf 38 Euro, nachdem sie am Freitag mit 34,54 Euro noch auf dem tiefsten Niveau seit Oktober 2025 gehandelt worden waren. Damit lagen sie leicht unter ihrem ersten Kurs nach dem Börsengang im September. Den Erfolgsweg haben sie Mitte Januar bei gut 47 Euro verlassen. Seither ging es, zuletzt besonders dynamisch im Zuge des Iran-Kriegs, um gut ein Viertel abwärts.

Mit Umsatz und Ergebnis blieb das Unternehmen am Mittwoch zwar etwas hinter den Markterwartungen zurück. Experten lobten aber unisono den Barmittelzufluss. Der UBS-Experte David Lesne sieht nach den Geschäftszahlen und dem Ausblick auf 2026 darin bestärkt, dass sich der Free Cashflow rasch in Richtung der für 2028 erwarteten Milliarde Euro bewegen kann.

Die Aumovio-Finanzchefin Jutta Dönges stellte im Nachgang der Bilanzvorlage am Vormittag für 2026 sogar eine Dividende in Aussicht./ag/bek/jha/

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