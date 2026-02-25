AUTO1 Aktie
AKTIE IM FOKUS 2: Auto1 gedreht - Bodenbildungsversuch zunächst gescheitert
(neu: Kurs gedreht, Kurseinordnung, Kommentar Jefferies)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von AUTO1 haben am Mittwoch im Xetra-Handel deutlich verloren und ihr vorbörslich deutliches Plus damit revidiert. Nachdem sie bis auf den tiefsten Stand seit April 2025 abgesackt waren, verloren sie zuletzt noch 6,8 Prozent auf gut 18 Euro.
Eine Bodenbildung nach bereits hohen Verlusten in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Februar ist damit vorerst gescheitert. Im Jahr 2026 zählen die Titel des Internet-Gebrauchtwagenhändlers mit einem Minus von mehr als einem Drittel zu den größten Verlierern im MDAX.
Die Aktien seien bereits schwach vor der Vorlage des Geschäftsberichts gewesen, weil am Markt damit gerechnet worden sei, dass im Ausblick Wachstum gegenüber Ergebnissen priorisiert werde, schrieb Analyst Giles Thorne von Jefferies. Genauso sei es nun gekommen.
Der operative Ergebniskonsens liege aber immer noch um rund 5 Prozent über dem Mittelpunkt der Zielspanne./ajx/stk/zb
