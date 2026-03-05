Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|
05.03.2026 21:03:38
AKTIE IM FOKUS 2: Broadcom mit Rückenwind - Starke Ziele in Konkurrenz zu Nvidia
(neu: Kurs)
NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Starke Wachstumszahlen und ein positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal haben Broadcom am Donnerstag im sehr schwachen US-Gesamtmarkt beflügelt. Sie stiegen im NASDAQ 100 um 3,3 Prozent auf 328,05 US-Dollar und dämmten ihren Jahresverlust auf etwas mehr als 5 Prozent ein.
Broadcom hatte am Mittwoch nach US-Börsenschluss für das erste Geschäftsquartal ein Umsatzplus von 29 Prozent, eine bereinigte operative Marge von 68 Prozent sowie eine Steigerung des Nettogewinns um 34 Prozent berichtet. In den drei Monaten bis Ende April soll der Umsatz sogar um überraschend deutliche 47 Prozent zulegen und die bereinigte Marge ihr hohes Niveau halten.
Zudem kündigte der Konzern Aktienrückkäufe für bis zu zehn Milliarden Dollar an. Wie der weltweite Branchenprimus NVIDIA profitiert auch Broadcom vom KI-Boom und hohen Investitionen von Tech-Unternehmen in Rechenzentren.
Analysten lobten die Ziele von Broadcom. Sowohl James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs als auch Stacy Rasgon von Bernstein Research sprachen von einem sehr starken Quartalsausblick.
Schneider hob zudem hervor, dass Broadcom-Chef Hock Tan für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz mit KI-Chips von mehr als 100 Milliarden Dollar anstrebt - dies dürfte deutlich über den Erwartungen der Investoren liegen. Dazu kämen Details zur Zusammenarbeit mit anderen Tech-Riesen wie der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)), insbesondere Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), sowie die KI-Firmen Anthropic und OpenAI.
Der angepeilte KI-Chip-Umsatz würde einen bedeutenden Vorstoß in den vom Branchenkollegen Nvidia dominierten Markt bedeuten, hieß es am Markt. Das spiegelte sich am Donnerstag bei den Aktien von Nvidia mit einem Abschlag von 1,4 Prozent wider./gl/tih/men/ck/jha/
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|287,80
|0,79%
|NVIDIA Corp.
|157,30
|-0,25%
