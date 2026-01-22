Carl Zeiss Meditec Aktie

AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen

(neu: Kurs und Experten)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr haben die Aktien von Carl Zeiss Meditec auf das tiefste Niveau seit fast zehn Jahren zurückgeworfen. Mit 29,90 Euro kosteten die Papiere so wenig wie zuletzt im Juni 2016 und verloren dabei bis zu 15 Prozent.

Nach einem laut eigen Aussagen überraschend schwachen Auftakt in das Geschäftsjahr stellte das Unternehmen die Anleger darauf ein, dass die Jahresziele voraussichtlich nicht erreicht werden. Im ersten Geschäftsquartal sank vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum und auch das operative Ergebnis (Ebita) ging deutlich zurück.

Das Management will "schnellstmöglich", spätestens aber bis zu den Halbjahreszahlen Mitte Mai eine präzisierte Prognose veröffentlichen. Bis dahin herrscht am Markt Unsicherheit, die die Anleger vergrämt.

Analyst Harald Hof von MWB Research strich seine Kaufempfehlung. Die Berechenbarkeit sei schlecht. Experte Jonathon Unwin von der Barclays-Bank konstatierte nach Rücksprache mit dem Unternehmen einen schwachen US-Markt für Mikrochirurgie- und Diagnostikgeräte. Die Erwartungen an das Geschäft dort und in China habe man zurückschrauben müssen. Unwin erhofft sich bereits mit dem endgültigen Quartalsbericht Mitte Februar detailliertere Signale./ag/mis/jha/

22.01.26 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.01.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
