Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
22.01.2026 13:00:38
AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen
(neu: Kurs und Experten)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr haben die Aktien von Carl Zeiss Meditec auf das tiefste Niveau seit fast zehn Jahren zurückgeworfen. Mit 29,90 Euro kosteten die Papiere so wenig wie zuletzt im Juni 2016 und verloren dabei bis zu 15 Prozent.
Nach einem laut eigen Aussagen überraschend schwachen Auftakt in das Geschäftsjahr stellte das Unternehmen die Anleger darauf ein, dass die Jahresziele voraussichtlich nicht erreicht werden. Im ersten Geschäftsquartal sank vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum und auch das operative Ergebnis (Ebita) ging deutlich zurück.
Das Management will "schnellstmöglich", spätestens aber bis zu den Halbjahreszahlen Mitte Mai eine präzisierte Prognose veröffentlichen. Bis dahin herrscht am Markt Unsicherheit, die die Anleger vergrämt.
Analyst Harald Hof von MWB Research strich seine Kaufempfehlung. Die Berechenbarkeit sei schlecht. Experte Jonathon Unwin von der Barclays-Bank konstatierte nach Rücksprache mit dem Unternehmen einen schwachen US-Markt für Mikrochirurgie- und Diagnostikgeräte. Die Erwartungen an das Geschäft dort und in China habe man zurückschrauben müssen. Unwin erhofft sich bereits mit dem endgültigen Quartalsbericht Mitte Februar detailliertere Signale./ag/mis/jha/
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
