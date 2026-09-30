CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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30.09.2026 13:43:38

AKTIE IM FOKUS 2: CTS Eventim auf Tief seit Anfang Juli - Finanzchef wieder weg

(Neu: Kurs aktualisiert, Analystenstimme von JPMorgan)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vermeldete Abschied des Finanzchefs hinterlässt am Mittwoch tiefe Spuren im Aktienkurs von CTS Eventim. Die Titel des Eventvermarkters sackten im Handelsverlauf mit 51,40 Euro auf ein Tief seit Anfang Juli ab. Zuletzt betrug der Abschlag mit 52,15 Euro noch 7,6 Prozent. Seit etwa einem Monat zeigt die Tendenz der Aktien nach unten: Vom Zwischenhoch im August aus haben sie bereits fast 18 Prozent verloren.

Belastend wirkte die Nachricht, dass William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet. Der bisherige Finanzvorstand der Eventim Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin des Gesamtkonzerns, hatte sein Amt erst mit Wirkung zum Jahresbeginn angetreten. Übergangsweise sollen seine Aufgaben vom bisherigen Vize im Finanzressort, Philipp Knigge, übernommen werden. Angaben zu möglichen Gründen für Willms' Abschied machte das Unternehmen keine.

Laut Expertin Lara Simpson von JPMorgan kommt die Personalie unerwartet. Sie werfe Fragen auf, was die operative Entwicklung, die strategische Richtung und die Unternehmenskommunikation betreffe. Simpson glaubt, dass das entstehende Führungsvakuum den Aktienkurs einige Zeit belasten dürfte.

Die JPMorgan-Expertin sieht darin aber vor allem die Bestätigung, dass es dem Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg und dem Aufsichtsrat ernst ist mit der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und einer höheren Wertschöpfung. Sie erwartet von dem Unternehmen mit Blick auf das Jahresende und 2027 eine verbesserte operative Aufstellung und mehr Flexibilität, was die Kapitalverteilung betrifft. Dies spiegele sich in der Bewertung der von ihr positiv beurteilten Aktien noch nicht wider.

Analyst Henrik Paganetty von Jefferies zeigte sich in einem ersten Kommentar gespannt, welchen Einfluss die Personalie auf den Kapitalmarkttag im November haben könnte. Dazu habe es in der Mitteilung noch keine Aussagen vom Unternehmen gegeben, erwähnte der Experte./tih/gl/stk

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30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
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