CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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13.11.2026 09:47:39

AKTIE IM FOKUS 2: CTS Eventim legt doch noch zu - Kapitalmarkttag im Blick

(neu: Kurse, Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim haben am Freitag im Xetra-Handel ihre vorbörslichen hohen Abschläge revidiert und klar zugelegt. Sie gewannen zuletzt 2,9 Prozent auf 61,75 Euro. Damit gilt der Test der 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt, zunächst als bestanden. Nächster Widerstand ist die 21-Tage-Linie als Signalgeber für den kurzfristigen Verlauf.

Der Eventvermarkter hatte im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Analysten sprachen von einem durchwachsenen Quartal. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research. Sie glaubt, dass sich das Unternehmen die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat.

Experte Felix Dennl vom Bankhaus Metzler bleibt hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten optimistisch und liegt mit seiner Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Geschäftsjahr 2030 um 8 Prozent über dem Konsens. Neben einer möglichen Ankündigung eines Aktienrückkaufs könnte aufgrund der Ausrichtung auf eine kapitalarme Standortstrategie ein besser als erwarteter Finanzrahmen in der kommenden Woche zu einer Neubewertung der Aktie führen, schrieb er mit Blick auf die Investorenveranstaltung.

Die Aktien von CTS Eventim sind in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 21 Prozent schwach gelaufen. Der Kurs bewegt sich seit Ende März in einer Spanne zwischen etwa 48 und 65 Euro./ajx/mis

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07:55 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
12.11.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
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