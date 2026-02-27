Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 17:15:38

AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero reduziert anfängliche Kursverluste deutlich

(Neufassung mit reduziertem Minus, Citigroup, Einordnung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen relativ stark geschwankt. Wurde das Minus bis zum frühen Nachmittag noch auf mehr als 8 Prozent ausgeweitet, war es zuletzt nur noch 2,2 Prozent groß. Am tiefsten Stand seit Anfang Dezember wurden einige Anleger am Nachmittag offenbar wieder mutiger. Der Kurs stand zuletzt wieder knapp über der zuletzt umkämpften 20-Euro-Marke.

Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Der Umsatz des vierten Quartals sei etwas mau gewesen, schrieb auch Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays.

Monique Pollard von Citigroup sprach auch von einem enttäuschenden Zwischenbericht. Sie erwähnte noch, dass es von den Unternehmen keinen konkreten Ausblick gegeben habe, was aber auch nicht groß überrasche. Sie erwartet diesen erst mit dem Jahresbericht Ende März.

Die Aktien des Essenlieferdienstes sind schon länger von anderen Einflüssen geprägt als der Entwicklung des Tagesgeschäfts. Zuletzt belastete ein Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien, doch in der Zeit davor war Fantasie dafür aufgekommen, dass einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.

Das Unternehmen selbst hatte im Dezember in einem Brief an die Aktionäre seine Unzufriedenheit mit der Aktienbewertung betont und die Prüfung strategischer Optionen zugesagt. Davor schon hatte eine Gruppe institutioneller Anleger angefangen, Druck auf das Management auszuüben./ajx/la/jha/tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
27.02.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Delivery Hero Buy UBS AG
27.02.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 19,59 -4,93% Delivery Hero

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen