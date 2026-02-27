Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
27.02.2026 17:15:38
AKTIE IM FOKUS 2: Delivery Hero reduziert anfängliche Kursverluste deutlich
(Neufassung mit reduziertem Minus, Citigroup, Einordnung)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen relativ stark geschwankt. Wurde das Minus bis zum frühen Nachmittag noch auf mehr als 8 Prozent ausgeweitet, war es zuletzt nur noch 2,2 Prozent groß. Am tiefsten Stand seit Anfang Dezember wurden einige Anleger am Nachmittag offenbar wieder mutiger. Der Kurs stand zuletzt wieder knapp über der zuletzt umkämpften 20-Euro-Marke.
Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Der Umsatz des vierten Quartals sei etwas mau gewesen, schrieb auch Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays.
Monique Pollard von Citigroup sprach auch von einem enttäuschenden Zwischenbericht. Sie erwähnte noch, dass es von den Unternehmen keinen konkreten Ausblick gegeben habe, was aber auch nicht groß überrasche. Sie erwartet diesen erst mit dem Jahresbericht Ende März.
Die Aktien des Essenlieferdienstes sind schon länger von anderen Einflüssen geprägt als der Entwicklung des Tagesgeschäfts. Zuletzt belastete ein Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien, doch in der Zeit davor war Fantasie dafür aufgekommen, dass einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.
Das Unternehmen selbst hatte im Dezember in einem Brief an die Aktionäre seine Unzufriedenheit mit der Aktienbewertung betont und die Prüfung strategischer Optionen zugesagt. Davor schon hatte eine Gruppe institutioneller Anleger angefangen, Druck auf das Management auszuüben./ajx/la/jha/tih/he
