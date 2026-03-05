DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
05.03.2026 12:00:38
AKTIE IM FOKUS 2: DHL dämmt Verlust ein - Zahlen in Ordnung, Ausblick weniger
(Neu: Überschrift, Kurse, weitere Analystenstimmen)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) haben am Donnerstag auf Jahreszahlen und einen von geopolitischer Unsicherheit geprägten Ausblick mit Verlusten reagiert. Nach dem frühen Rutsch um bis zu knapp 6,5 Prozent auf ein Dreimonatstief stand gegen Mittag nur noch ein Minus von 3,1 Prozent zu Buche. Damit führte der Logistikkonzern gleichwohl die Verliererliste im moderat freundlichen DAX an.
Experten hatten insgesamt wenig daran auszusetzen, was der Logistiker zum vergangenen und zum neuen Jahr sagte, wobei der Ausblick teils etwas kritischer aufgenommen wurde. Der operative Gewinn habe im Schlussquartal 2025 die Erwartungen erfüllt und der Ausblick decke sich auch mit den Marktschätzungen, schrieb Bernstein-Analyst Alex Irving.
Sowohl Andy Chu von Deutsche Bank Research als auch Marco Limite von der britischen Bank Barclays attestierten den Bonnern sogar, sie hätten mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen knapp übertroffen. Limite lobte zudem die überraschend hohen Einsparungen im vergangenen Jahr.
Allerdings seien nun 2026 nur noch geringe Einsparungen zu erwarten, was etwas am Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebit) im neuen Jahr zehren könnte, gab der Barclays-Experte zu bedenken. Analyst Chu sprach von einem vernünftigerweise konservativen Ausblick auf 2026, der mit Blick auf operatives Ergebnis und Barmittelzufluss etwas unter den von DHL zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen liege.
Er habe angesichts der Kostenentwicklung auf aggressivere Ziele gehofft, schrieb derweil Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies. Doch auch er räumte ein, die zugrunde liegende Annahme eines gedämpften Wirtschaftsumfelds könnte sich als konservativ erweisen./tih/mis/gl/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|EQS-News: Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission (in der jeweils gültigen Fassung) (EQS Group)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.03.26
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|05.03.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|05.03.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|05.03.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|05.03.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|05.03.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,66
|-5,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.