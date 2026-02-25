AKTIE IM FOKUS 2: Eon nach Zahlen heftig bewegt - zuletzt im Plus

(neu: Kurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngst schon gefragten Eon (EON SE)-Aktien haben am Mittwoch nach der Zahlenvorlage eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Nach einem schwachen Handelsstart und Verlusten von bis zu 2,2 Prozent ging es zwischenzeitlich um bis zu 3,1 Prozent bergauf, was den höchsten Stand seit dem Jahr 2012 bedeutete. Zuletzt stand ein Plus von 0,9 Prozent auf 18,915 Euro zu Buche. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Kursplus auf rund 17 Prozent - etwas weniger als beim ebenfalls im DAX notierten Energiekonzern RWE.

Die 2026 insgesamt gut gelaufene europäische Branche gilt als defensiv, ist also weniger anfällig als zyklische Branchen für wirtschaftliche Schwankungen. Zudem profitiert sie vom massiv steigenden Energiebedarf durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Das zeigen die umfangreichen Investitionen etwa von sogenannten Hyperscalern wie den US-Techriesen Microsoft, Amazon und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) in den Bau oder die Erweiterung von Rechenzentren.

Eon konnte 2025 dank milliardenschwerer Investitionen in den Ausbau des Energienetzes das bereinigte operative Ergebnis steigern und plant bis 2030 weitere Investitionen von 48 Milliarden Euro.

Ein Börsianer attestierte den Essenern insgesamt solide Zahlen, die über den Erwartungen lägen. Der etwas durchwachsene und insgesamt konservative Ausblick könnte allerdings zu Gewinnmitnahmen führen. Der Fokus liege auf den geplanten Investitionen sowie dem regulatorischen Umfeld.

JPMorgan-Analyst Pavan Mahbubani lobte ebenfalls die Geschäftsentwicklung 2025, nannte die Ziele für die kommenden Jahre aber eine Enttäuschung. Andere Experten sahen die Zukunftsplanung des Unternehmens im Rahmen der Erwartungen./gl/lew/jha/