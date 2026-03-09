GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

09.03.2026 17:55:38

AKTIE IM FOKUS 2: Gea Group gefragt - Steigende Konsensschätzung erwartet

(neue Fassung mit Schlusskursen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein etwas besser als erwartet ausgefallenes Profitabilitätsziel für das laufende Jahr hat der Gea-Aktie (GEA) am Montag im schwächelnden Gesamtmarkt Auftrieb gegeben.

Mit einem Plus von gut zwei Prozent auf 62,10 Euro zählten die Papiere des Anlagenbauers zu den besten Werten im DAX. Der Leitindex, der wegen des Höhenflugs der Ölpreise am Morgen noch unter 23.000 Punkte gesackt war, gab mit dem wieder unter 100 US-Dollar liegenden Ölpreis am Ende um knapp ein Prozent auf 23.409,37 Zähler nach. Im bisherigen Jahr steht somit für Gea ein Gewinn von mehr als sieben Prozent zu Buche und für den Dax ein Verlust von gut vier Prozent.

Analyst Sven Weier von der Bank UBS erinnerte daran, dass Gea bereits im Januar die Auftragseingänge, Umsätze und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für das vierte Quartal veröffentlicht hatte. "Die heutigen zusätzlichen Nachrichten lauten: Übertroffene Auftragseingänge dank Aufträgen über einer Million Euro und starker freier Cashflow", schrieb er.

Weitere Analysten hoben vor allem die Prognose für die operative Ergebnis-Marge positiv hervor. "Bei der Ebitda-Marge hatten wir einen Korridor von 16,6 bis 16,8 Prozent erwartet", schrieb etwa DZ-Bank-Analyst Thorsten Reigber. Gea sei jedoch mit der angegebenen Spanne von 16,6 bis 17,2 Prozent "am oberen Ende etwas optimistischer".

JPMorgan-Experte Akash Gupta sieht nun ein Aufwärtspotenzial für das Ebitda von rund einem Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Analystenschätzung (Konsens). Er verwies zudem unter anderem auf die überraschend starke Geschäftsentwicklung der Segmente Liquid & Powder Technologies, Food & Healthcare Solutions und Heating & Refrigeration Technologies. Mit Blick auf die Nahost-Krise - der Nahe Osten macht Gupa zufolge etwa 3 Prozent des Auftragseingangs aus - schrieb er, dass Gea hier besser gerüstet sei als der Rest der Branche.

Citigroup-Experten Klas Bergelind merkte außerdem positiv an, dass der Anlagenbauer in "typischerweise defensiven Endmärkten" unterwegs ist./ck/la/mis

Aktien in diesem Artikel

GEA 62,90 3,20% GEA

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 409,37 -0,77%

