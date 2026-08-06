Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|
06.08.2026 11:02:39
AKTIE IM FOKUS 2: Gewinnmitnahmen bei Aurubis nach Quartalszahlen
(neu: Kurs und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Aurubis dürften am Donnerstag nach der Vorlage von Quartalszahlen kurzfristig orientierte Anleger teils Kasse gemacht haben. Der Kurs sackte kurz nach dem Auftakt bis auf 175,60 Euro ab, fing sich dann aber im Bereich der 21-Tage-Linie. Dieser technische Indikator für den kurzfristigen Trend ist noch aufwärts gerichtet. Am späteren Vormittag waren die Papiere mit einem Minus von gut 4 Prozent auf 183,60 Euro aber weiter unter den größten Verlierern im MDAX.
Für 2026 ergibt sich damit aber immer noch ein Kursplus von fast 48 Prozent, wenngleich der Kurs zuletzt etwas vom im Juni erreichten Rekordhoch von 225 Euro zurückgekommen und dabei bis Anfang Juli auf gut 163 Euro gefallen waren. Seither zog der Kurs wieder an.
Für Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank bestätigen die Quartalszahlen "die operative Widerstandsfähigkeit von Aurubis." Trotz der sehr niedrigen Konzentrat-Schmelzlöhne profitiere der Konzern von seinem breiten Multimetallgeschäft, hohen Edelmetall- und Schwefelsäureerlösen sowie einer stabilen operativen Entwicklung. Allerdings bleibe zusätzliche kurzfristige Ergebnisfantasie über das obere Ende der Prognose hinaus angesichts der bereits hohen Markterwartungen begrenzt.
Die Hamburger Kupferhütte rechnet nach deutlichen Zuwächsen im abgelaufenen Jahresviertel für das Geschäftsjahr (Ende September) nun mit einem operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt bereits am oberen Ende.
Branchenexperte Stefan Augustin von Warburg Research lobte die Geschäftsentwicklung in einer ersten Reaktion. Allerdings sei die verlängerte Hochlaufphase im neuen Wert im US-amerikanischen Richemond eine Enttäuschung. Am Ende werde das Produktionsvolumen aber das gleich sein./mis/mne/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aurubis
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Aurubis auf 173 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Aurubis
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|173,60
|-4,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.