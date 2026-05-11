HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
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11.05.2026 14:40:38
AKTIE IM FOKUS 2: Gewinnmitnahmen bei Hochtief - Jefferies: Ziele konservativ
(neu: mehr Details und Hintergrund)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von HOCHTIEF haben am Montag nach Quartalszahlen und Ausblick den starken Lauf der Aktie für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Aktien, die in der vergangenen Woche erstmals die 500-Euro-Marke überwunden hatten und bis auf 554 Euro gestiegen waren, verloren am Nachmittag 7,8 Prozent auf 506 Euro. Seit Jahresanfang haben sie damit noch immer um die Hälfte zugelegt und zählen im MDAX zu den führenden Werten.
Der Baukonzern zeigte dank gut gefüllter Auftragsbücher im Sog des KI-Booms zum Jahresauftakt ein weiteres deutliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent, der Auftragseingang um gut 17 Prozent. Für den um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinn ging es sogar um knapp 30 Prozent hoch.
Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 0,95 bis 1,025 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von 20 bis 30 Prozent. 2025 war die Kennziffer um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro gestiegen.
Experte Graham Hunt vom Analysehaus Jefferies bescheinigte dem Baukonzern einen guten Jahresstart. Der Nettogewinn liege dank der australischen Tochter Turner 4,6 Prozent über der Konsensschätzung. Deren ähnlich starker Auftragseingang deute auf eine weiter anziehende Nachfrage im Sog des Rechenzentren-Booms für Künstliche Intelligenz (KI) hin. Vor diesem Hintergrund wirke das für 2026 weiter angestrebte Gewinnplus des Konzerns von 20 bis 30 Prozent konservativ. Zur zunächst negativen Kursreaktion verwies Hunt auf den starken Lauf der Aktie seit Jahresbeginn./gl/ajx/jha/
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