Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 18:14:38

AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials nach Quartalsbericht im Rallymodus

(neu: Schlusskurs mit ausgeweiteten Gewinnen, Hoch seit Juli)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein starker Quartalsbericht hat am Mittwoch in einem generell guten Börsenumfeld die Anleger von Heidelberg Materials begeistert. Die Titel des Zementkonzerns setzten sich mit einem Anstieg um 9,6 Prozent auf 171,50 Euro an die Spitze des DAX. Der Dax reagierte mit deutlichen Kursgewinnen darauf, dass die Republikaner um US-Präsident Donald Trump die Zwischenwahlen deutlich verloren haben.

Die Papiere der Heidelberger knüpften mit dem deutlichen Plus an ihren guten Lauf im Oktober an, denn sie erreichten das höchste Niveau seit Juli. Den schwachen September, der mit 137,20 Euro in einem Tief seit April 2025 gemündet hatte, haben die Titel nun also wieder egalisiert. Sie kehrten über die 100-Tage-Durchschnittslinie zurück und näherten sich der 200-Tage-Linie, die bei etwa 174 Euro verläuft.

Das Quartal sei stark verlaufen, schrieb Anthony Codling in einer ersten Einschätzung. Der Umsatz liege um vier Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung, angetrieben von der Region Europa. Positiv hätten sich die Preise des Baustoffherstellers entwickelt, schrieb Glynis Johnson von Jefferies. Experte Ben Rada Martin von Goldman Sachs äußerte seine Erwartung steigender Markterwartungen.

Das Unternehmen treibe auch sein Effizienz- und Restrukturierungsprogramm voran und habe das damit verknüpfte finanzielle Ziel erhöht, erwähnte Elodie Rall von JPMorgan positiv. Heidelberg Materials geht davon aus, das Ziel des Ende 2024 begonnenen Sparprogramms von 500 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres zu übertreffen. Der Dax-Konzern will die Bemühungen fortsetzen und bis Ende 2028 weitere 300 Millionen Euro einsparen.

Ephrem Ravi von der Citigroup sieht in der besser werdenden Effizienz des Zementkonzerns einen Punkt, der eine eigentlich von ihm ausgemachte Schwachstelle im dritten Quartal kaschiert. Er erwähnte einen Margenrückgang, der seiner Einschätzung nach eigentlich dazu geeignet gewesen wäre, um die Begeisterung über das starke Abschneiden beim Umsatz und dem operativen Ergebnis zu dämpfen.

Längerfristig steht die Aktie aber weiter schlecht da, denn 2026 hat sie bislang immer noch fast 24 Prozent verloren. Vor allem Anfang des Jahres ging es rasant bergab vom Rekord, der im Januar mit 241,80 Euro aufgestellt worden war. Bis März hatte dann die Debatte über eine Überarbeitung des europäischen Emissionshandelssystems (ETS) den Aktien in einem starken Abwärtsschwung besonders heftig zugesetzt./tih/mne/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materials

mehr Analysen
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 172,20 0,00% Heidelberg Materials

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 325,01 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen