Heidelberger Druckmaschinen Aktie

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WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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19.08.2026 17:09:38

AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberger Druck ins Plus gedreht - Hoffnung auf Besserung

(neu: Kurs ins Plus gedreht, aufkommende Zuversicht, Stimme von MWB)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberger Druckmaschinen haben am Mittwoch nach der Vorlage von Geschäftszahlen ihre frühen Verluste aufgeholt. In den Auftaktminuten war der Kurs noch um bis zu 6,6 Prozent abgesackt, doch am Juli-Tief von 1,31 Euro konnte er sich dann fangen. Am Nachmittag gelang der Dreh ins Plus. Zuletzt wurden die Papiere ein Prozent höher bei 1,42 Euro gehandelt.

Das Jahresminus hatte am Mittwoch zeitweise die Marke von einem Drittel überschritten, doch selbst nach der Erholung im Tagesverlauf gehören die Titel mit etwa 30 Prozent Minus noch immer zur Gruppe der schwächsten SDAX-Werte in diesem Jahr. Der Index der kleineren deutschen Börsenwerte hat 2026 bislang um fast 8 Prozent zugelegt.

Händler attestierten den Heidelbergern zunächst ein schwaches erstes Geschäftsquartal, in dem der Nettoverlust höher ausfiel als vor einem Jahr. Der Maschinenbauer hält aber trotz eines deutlichen Rückgangs beim Umsatz und dem operativen Ergebnis an seinen Jahreszielen fest, was offensichtlich einige als ermutigend werteten. Experten signalisierten ihre Hoffnung auf Besserung im Jahresverlauf.

Warburg-Analyst Stefan Augustin sprach von einem saisontypisch schwachen Start ins Geschäftsjahr. Der Umsatz habe die Erwartungen verfehlt, wogegen die Gewinne knapp über seinen Schätzungen lägen. Zudem könne das Unternehmen eine robuste Auftragsentwicklung vorweisen und habe den Ausblick bestätigt.

Thomas Wissler von MWB Research sprach zwar von einem durchwachsenen Quartal, betonte aber, dass die Nachfragesituation intakt bleibe. Der operative Schwerpunkt verlagere sich wohl auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte, die stark auf das Jahresende konzentriert sei. Er erwähnte strukturelle Wachstumsinitiativen und Chancen in technologisch neuen Segmenten./tih/ajx/he

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