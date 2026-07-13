HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
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13.07.2026 18:16:38
AKTIE IM FOKUS 2: Hellofresh fallen auf Rekordtief - Kepler: Turnaround-Zweifel
(neu: Schlusskurs)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von HelloFresh sind am Montag auf ein Rekordtief abgerutscht. Mit 3,451 Euro unterboten sie ihr altes Allzeittief aus dem März leicht. Letztlich gingen sie 1,6 Prozent tiefer bei 3,648 Euro aus dem Handel.
Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux senkte sein Kursziel um einen Euro auf 3,50 Euro und stufte die Papiere auf "Reduce" ab. Er begründete dies mit erneut gesenkten Prognosen bis 2028, aber vor allem in geringerem Vertrauen in das Timing des Umsatz-Turnarounds.
Das erste Quartal sei schon schwach gewesen und das zweite dürfte währungsbereinigt noch mieser gewesen sein, so der Experte. Die Verbraucherstimmung bleibe schwach und die Konkurrenz im Bereich Fertigmenüs werde härter. Die Markterwartungen an eine Erholung erscheinen ihm zu optimistisch.
Hellofresh-Aktien hatten zu Corona-Zeiten im Herbst 2021 fast 100 Euro gekostet. Seither ging es - von zwei deutlichen Zwischenerholungen 2023 und 2024 abgesehen - klar abwärts./ag/mis/niw/he
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