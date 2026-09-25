AKTIE IM FOKUS 2: Hellofresh wieder auf Rekordtief - Umsatzpotenzial unsicher

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von HelloFresh sind am Freitag zweistellig abgesackt auf ein weiteres Rekordtief von 2,156 Euro. Damit waren sie das klare Schlusslicht im moderat steigenden Nebenwerteindex SDAX. Der Verlust der Papiere des Anbieters von Kochboxen und Fertigmenüs beläuft sich im laufenden Jahr auf 65 Prozent.

Die Berliner haben nach einem kräftigen Umsatzrückgang im dritten Quartal und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns ihre Jahresziele zusammengestrichen. Das Unternehmen musste eingestehen, "dass in der Back-to-School-Periode nicht das Volumen an Neukunden gewonnen werden konnte, das erforderlich gewesen wäre, um die zuletzt veröffentlichte Prognose und die aktuelle Markterwartung für das Geschäftsjahr 2026 und für das dritte Quartal 2026 zu erreichen."

Aus Sicht des Experten Jo Barnet-Lamb von der Bank UBS unterstreicht dies die Sorgen um das grundsätzliche Umsatzpotenzial. Denn die Zeit nach den Ferien sei ein wichtiger Test dafür gewesen, ob die Investitionen in das Produktangebot greifen. Barnet-Lamb hätte sich zumindest eine Stabilisierung des Absatzes erhofft.

"Aus heutiger Sicht ist es für uns relativ schwer prognostizierbar, wie schnell es Hellofresh gelingt, das Kochboxengeschäft auf ein stabiles Niveau zu führen", kommentierte Thomas Maul von der DZ Bank. "Gleichzeitig haben wir derzeit Zweifel, ob der Konzern in der Kategorie Fertiggerichte nachhaltig profitabel wachsen kann."

Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan störte sich daran, dass Hellofresh nun die Ergebnisziele kürze, obwohl man zuvor noch Zuversicht ausgestrahlt habe. Das untergrabe das Anlegervertrauen weiter. Mit einer Neubewertung rechnet Diebel momentan nicht, angesichts der schlechten Berechenbarkeit jedweder Stabilisierung im Kochboxen-Geschäft und der Wachstumsdelle im Fertigmenü-Bereich./ag/la

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