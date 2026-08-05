Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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05.08.2026 11:58:38
AKTIE IM FOKUS 2: Infineon trotz Rekordumsatz unter Druck wegen Profitabilität
(Neu: mehr Details und Analysten)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Infineon zollen am Mittwoch nach den vorgelegten Zahlen ihrer jüngsten Erholung wieder Tribut. Der Chipkonzern berichtete zwar von einem Rekordumsatz dank des KI-Booms, Börsianer sprachen aber dennoch von einem durchwachsenen Ergebnis im dritten Geschäftsquartal. Schwache Aspekte habe es mit Blick auf die Profitabilität gegeben.
Dies drückte den Kurs des Chipkonzerns am Mittwoch zeitweise mit sechs Prozent ins Minus nach einem kurzzeitig noch soliden Handelsauftakt. Seit dem Mehrmonatstief vom vergangenen Donnerstag hatten die Titel aber auch bis zu 19 Prozent zugelegt. Gleichzeitig zeichnen sich auch an der US-Börse Nasdaq Gewinnmitnahmen bei einigen Technologiewerten ab. Vor allem bewegen sich dort die Titel von SpaceX und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) nach Zahlen vorbörslich stark im Minus.
Für das Geschäftsjahr wurde Infineon mit seiner Prognose etwas konkreter mit dem Ziel einer Umsatzsteigerung um elf Prozent, während die Margenprognose bekräftigt wurde. Im dritten Quartal habe die Profitabilität etwas unter dem Konsens gelegen, schloss der Jefferies-Experte Janardan Menon aus den Zahlen. Mit Blick auf das Schlussquartal hieß es auch, der Umsatzausblick wirke besser, während die Marge enttäusche.
Die operative Marge hatte sich im dritten Geschäftsquartal um zwei Prozentpunkte auf 19,1 Prozent verbessert. Andrew Gardiner von der Citigroup ordnete ein, dass sich die Konsenserwartungen durch ihren jüngsten Anstieg bereits der 20-Prozent-Marke genähert hätten. Fundamental entwickele sich der Konzern in die richtige Richtung, doch der Markt habe sich mit seinen Prognosen noch schneller verändert.
In der Summe ergab sich aus den Infineon-Zahlen am Mittwoch kein Treiber neuer KI-Fantasie, wie es ihn zuletzt vom KI-Datenunternehmen Palantir gegeben hatte. Die davon ausgelöste Rally müssen Anleger erst einmal verarbeiten, wie der fast unverändert erwartete Leitindex NASDAQ 100 zeigt. Im Falle von AMD hatten sich einige Analysten noch optimistischere Aussagen mit Blick auf die KI-Aussichten erhofft. Die Titel des Prozessor-Spezialisten büßten vorbörslich mehr als acht Prozent ein./tih/bek/mis
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Aktien in diesem Artikel
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|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|Palantir
|148,72
|10,05%
|SpaceX
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|14,59%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
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