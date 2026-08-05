Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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05.08.2026 18:22:38

AKTIE IM FOKUS 2: Infineon trotz Rekordumsatz wegen Profitabilität unter Druck

(neu: Infineon-Schlusskurs, US-Kurse)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Infineon zollen am Mittwoch nach den vorgelegten Zahlen ihrer jüngsten Erholung wieder Tribut. Der Chipkonzern berichtete zwar von einem Rekordumsatz dank des KI-Booms, Börsianer sprachen aber dennoch von einem durchwachsenen Ergebnis im dritten Geschäftsquartal. Schwache Aspekte habe es mit Blick auf die Profitabilität gegeben.

Dies drückte den Kurs des Chipkonzerns am Mittwoch nach einem soliden Handelsauftakt mit sechs Prozent ins Minus. Seit dem Mehrmonatstief vom vergangenen Donnerstag hatten die Titel aber auch um bis zu 19 Prozent zugelegt. Gleichzeitig gab es auch an der US-Börse Nasdaq Gewinnmitnahmen bei einigen Technologiewerten. Vor allem bewegen sich dort die Titel von SpaceX und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) nach Zahlen klar im Minus.

Für das Geschäftsjahr wurde Infineon mit seiner Prognose etwas konkreter und will den Umsatz nun um elf Prozent steigern. Die Margenprognose wurde bekräftigt. Im dritten Quartal habe die Profitabilität etwas unter dem Konsens gelegen, schloss Jefferies-Experte Janardan Menon aus den Zahlen. Mit Blick auf das Schlussquartal hieß es auch, der Umsatzausblick wirke besser, während die Marge enttäusche.

Die operative Marge hatte sich im dritten Geschäftsquartal um zwei Prozentpunkte auf 19,1 Prozent verbessert. Andrew Gardiner von Citigroup sagte, dass sich die Konsenserwartungen durch ihren jüngsten Anstieg bereits der 20-Prozent-Marke genähert hätten. Fundamental entwickele sich der Konzern in die richtige Richtung, doch der Markt habe sich mit seinen Prognosen noch schneller verändert.

In der Summe ergab sich aus den Infineon-Zahlen am Mittwoch kein Treiber neuer KI-Fantasie, wie es ihn zuletzt vom Datenunternehmen Palantir gegeben hatte. Die davon ausgelöste Rally müssen Anleger erst einmal verarbeiten, wie der ins Minus gerutschte Leitindex NASDAQ 100 zeigt. Im Falle von AMD hatten sich einige Analysten noch optimistischere Aussagen mit Blick auf die KI-Aussichten erhofft. Die Titel des Prozessor-Spezialisten büßten zuletzt 6,6 Prozent ein./tih/bek/mis/he

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