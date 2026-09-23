KWS SAAT Aktie

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WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

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23.09.2026 10:38:38

AKTIE IM FOKUS 2: KWS Saat fallen - Geschäftszahlen enttäuschen nach Kursanstieg

(neu: Kurs, Experten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von KWS Saat (KWS SAAT SECo) haben den Höhenflug der Aktien des Saatgutherstellers am Mittwoch jäh gestoppt. Der Kurs brach kurz nach dem Handelsstart im Tief auf unter 70 Euro ein.

Rund eine Stunde nach dem Handelsstart notierten die Papiere mit einem Minus von noch gut sieben Prozent auf 73 Euro zwar immer noch am Ende des kaum veränderten Nebenwerte-Index SDAX. Sie hielten sich aber über der 200-Tage-Linie. Ein Rutsch unter diesen Indikator der längerfristigen Entwicklung würde das Chartbild eintrüben.

Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) von KWS Saat blieben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurück. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank bezeichnete den Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2026/27 zwar als solide, allerdings liege dieser auch unter den Konsensschätzungen.

Auch der Ausblick des Saatgutherstellers dürfte Anlegern kaum reichen für eine bessere Stimmung, vor allem nach dem zuletzt guten Lauf der Aktien, konstatierte auch ein Händler. Der Aktienkurs hatte vom Zwischentief Mitte Juni bis zum Schlusskurs vom Dienstag um rund ein Fünftel zugelegt. Vom März-Tief ausgehend summierten sich die Gewinne sogar auf rund ein Viertel. Der damals gestartete Aufwärtstrend würde - auf Basis der aktuellen Kurse - bei einem Rutsch unter gut 69 Euro wackeln./mis/la/jha/

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