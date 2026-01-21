AKTIE IM FOKUS 2: Netflix dämmen Verluste etwas ein - Enttäuschender Ausblick

(neu: Kursentwicklung)

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Margenausblick hat am Mittwoch die Netflix-Aktien (Netflix) belastet. Im etwas erholten Gesamtmarkt sackten die Titel des Streaminganbieters im frühen Handel bis auf den tiefsten Stand seit November 2024 ab, verringerten anschließend aber die Abschläge auf zuletzt noch 2,6 Prozent bei einem Kurs von 85 US-Dollar ab. Der technologielastige Leitindex NASDAQ 100 legte zeitgleich um 0,8 Prozent zu.

Netflix hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Der Bericht bot nach Einschätzung von Jefferies-Fachmann James Heaney etwas für Optimisten und etwas für Pessimisten. Analyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown kommentierte, das Quartal sei eigentlich stark gewesen.

"Doch die Märkte blicken nicht lange in den Rückspiegel", betonte Britzman mit Verweis auf den Ausblick, der vor allem margenseitig wegen steigender Kosten enttäuscht habe. Analyst Peter Supino von Wolfe Research schrieb, dies schüre Bedenken am Vorhaben, das Streaming- und Studiogeschäft des Medienkonzerns Warner Brothers Discovery (Warner Bros Discovery) zu übernehmen.

Der Abwärtstrend bei den Papieren erhält damit neuen Schub, denn die Aktien haben seit ihrem Rekordhoch vom Juni bislang mehr als ein Drittel verloren. Dies wurde in den vergangenen Wochen stark mit den Übernahmeplänen in Zusammenhang gebracht. Weil das Netflix-Management den milliardenschweren Warner-Kauf inzwischen komplett bar stemmen will, soll vorerst auch das bereits laufende Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt werden.

Markus Leistner von der DZ Bank hält es für möglich, dass die kostspielige Übernahme nun im Kurs mehr als eingepreist ist. Er geht davon aus, dass sich Netflix im Bieterstreit durchsetzt und dabei Zugeständnisse an die Kartellbehörden machen muss. Er bestätigte seine Kaufempfehlung mit dem HInweis, dass ein Unterhaltungsgigant mit einem "Content-Imperium" entstünde, sofern die Integration reibungslos gelinge./tih/edh/jha/ajx/mis