AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia auf Rekordhoch - 100 Milliarden Dollar für OpenAI

(Neu: Schlusskurse, ergänzende Einordnung zum Börsenwert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine angekündigte Mega-Investition hat NVIDIA am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie mit 184,55 US-Dollar ganz knapp ein Rekordhoch beschert. Zum Handelsende lag der Kurs mit 183,61 Dollar wieder knapp darunter, aber immer noch 3,9 Prozent im Plus. Die vorherige Bestmarke von 184,48 Dollar datiert von Mitte August.

Der auf Computerchips für KI-Anwendungen spezialisierte Tech-Riese will 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren, um das KI-Softwareunternehmen beim Bau neuer Rechenzentren sowie der dafür nötigen Energie-Infrastruktur zu unterstützen. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Nvidia mit.

Aktienanalyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprach von einem Paukenschlag für die KI-Branche. Dagegen erschienen die von Nvidia jüngst angekündigten Investitionen von 5 Milliarden Dollar in den angeschlagenen Branchenkollegen Intel wie Kleingeld. Mit dem nun angekündigten Schritt würde Nvidia seine Position als unangefochtener König im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zementieren.

Der Kurs der Aktie hat sich im Zuge des KI-Booms an der Börse in den vergangenen drei Jahren fast verfünfzehnfacht. Mit einem Börsenwert von knapp 4,5 Billionen Dollar ist Nvidia der weltweit wertvollste Konzern. Mit gebührendem Abstand folgen Microsoft und Apple, die aktuell jeweils um die 3,8 Billionen Dollar auf die Waage bringen./gl/stw/zb/men