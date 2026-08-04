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04.08.2026 22:56:38

AKTIE IM FOKUS 2: Palantir springt um 30 Prozent hoch - KI-Fantasie neu belebt

(neu: 30 Prozent Plus, höchster Stand seit Februar, mehr Aussagen vom Unternehmen)

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Datenunternehmen Palantir hat am Dienstag unter den KI-Anlegern für einen Paukenschlag gesorgt. Die Titel des Unternehmens, das auf Lösungen für die Verarbeitung großer Datenmengen spezialisiert ist, sprangen um fast 30 Prozent hoch. Mit 164,52 US-Dollar erreichten sie in der Spitze den höchsten Stand seit Anfang Februar. Die ganze KI-Branche nebst Nasdaq-Börse profitierten davon mit großer Erleichterung.

Die Zahlenvorlagen von Palantir und anderen Unternehmen wie Caterpillar dämmten die Sorgen der Anleger rund um das Thema Künstliche Intelligenz, die zuletzt an der Technologiebörse Nasdaq einen schwachen Kursverlauf geprägt hatten. Vor allem im Juli waren die Bedenken größer geworden, ob sich hohe Investitionen in KI-Modelle und Rechenzentren lohnen und die dafür eingepreisten Vorschusslorbeeren rechtfertigen werden.

Palantir war es gelungen, den Umsatz im Jahresvergleich fast zu verdoppeln. Das Unternehmen hob seine Prognosen für Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr an und bezeichnete die Nachfrage nach seinen Datenanalyse-Tools als "überirdisch". Befürchtungen der Anleger, dass KI-Entwickler wie Anthropic mit eigenen Lösungen in Konkurrenz gehen, wurden davon zerstreut.

Mariana Perez Mora von der Bank of America schrieb, die zunehmend starken Ergebnisse spiegelten die erfolgreiche KI-Strategie des Unternehmens wider. Palantirs Ansatz der "souveränen KI" stütze sich auf jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen nationale Sicherheit und hochregulierte Missionen. Bei diesem Ansatz geht es um Risikominderung durch die vollständige Kontrolle von Datenflüssen.

Laut dem Analysten Karl Keirstead von der Bank UBS ist Palantir schon seit mehreren Quartalen für hervorragende Ergebnisse bekannt. Er stellte sich nach zuletzt schwachem Kursverlauf die Frage, ob diese Zahlen bereits ausreichen, um die Stimmungslage wieder zu verbessern. Seiner Ansicht nach lautet die Antwort: "Ja". Er passte das Kursziel für Palantir auf 220 Dollar nach oben an, was Rekordniveau versprechen würde. Das Rekordhoch von 207,52 Dollar stammt aus dem November./tih/la/he

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