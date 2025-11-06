Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
06.11.2025 12:12:38
AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall drehen nach oben ab
(neu: Kurs, Experten und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem eher zähen Start in den Handel haben sich die Aktien von Rheinmetall am Donnerstag auf den Weg nach oben gemacht. Gegen Mittag kletterte der Kurs um 3,3 Prozent auf 1.763 Euro und konnte die jüngste Konsolidierung über der Marke von 1.700 Euro nach oben verlassen.
Für das laufende vierte Quartal stellte der Rüstungskonzern bei der sogenannten Nomination einen neuen Rekordwert in Aussicht. Diese Kennziffer umfasst neben dem klassischen Auftragseingang unter anderem das Volumen aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen mit militärischen Kunden. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 19 Prozent auf 360 Millionen Euro. Rheinmetall bestätigte die Jahresprognose.
Analystin Chloe Lemarie von der Bank Jefferies zeigte sich erleichtert von dem robusten Zwischenbericht und dem bestätigten Ausblick. Denn die Ängste einiger Anleger vor einer Prognosesenkung, welche die Kursschwäche der vergangenen Tage widerspiegele, hätten sich somit nicht bewahrheitet. Die Konsensschätzungen lägen zudem weiterhin über der Planung des Unternehmens.
David Perry von JPMorgan riet Anlegern aus strategischer Sicht zu Käufen von Rheinmetall-Aktien: "Wir betrachten den jüngsten Rücksetzer der Aktien als gute Einstiegsmöglichkeit vor dem Kapitalmarkttag". Dieser findet am 18. November statt. Perry erwartet dann eine "Formalisierung" der Unternehmensziele bis zum Jahr 2030./bek/niw/jha/
