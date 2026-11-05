Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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05.11.2026 09:43:38

AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall-Gewinnwarnung schockt Anleger - Kurseinbruch

(neu: Kurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Gewinnwarnung vom Vorabend stehen die Aktien von Rheinmetall am Donnerstag stark unter Druck. Gleichzeitig nimmt der DAX Kurs auf sein Rekordhoch. Die Papiere des Rüstungskonzerns brachen am Morgen um 18,5 Prozent ein auf knapp 819 Euro. Das ist das tiefste Niveau seit Februar 2025.

Analyst David Perry von JPMorgan hatte die Aktionäre in seiner ersten Reaktion auf die neuerliche Hiobsbotschaft bereits auf einen Kursrutsch eingestellt und ihn bei etwa 10 Prozent vermutet. Immerhin sei es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Zudem seien die langfristigen Umsatzaussichten für einige Heeres-Produkte zunehmend unklar. Obendrein hegt Perry immer stärkere Zweifel an den Zielen für die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen, die seit Oktober 2024 avisiert wurden.

Die Strategie sei nicht grundsätzlich falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, so Perry. Der Experte hält vor dem Kapitalmarkttag am 27. November am Stempel "Negative Catalyst Watch" für Rheinmetall-Aktien fest. Die Düsseldorfer müssten dann wohl auch ihre Ziele für 2030 korrigieren - vermutlich sogar deutlich.

Perry setzt für Rheinmetall nun ein Kursziel von 1.150 Euro an. Zum Jahreswechsel hatte er noch 2.250 Euro genannt und musste immer weiter zurückrudern. Der Kurs hat sich seit dem Rekord vor gut einem Jahr bei knapp über 2.000 Euro mehr als halbiert.

Auch Charles Armitage von der Citigroup bäckt mit seinem neuen Kursziel von 1.374 Euro etwas kleinere Brötchen. Er setzt allerdings weiter darauf, dass die Enttäuschung letztlich nur auf einer Verzögerung basiert. Während Perry seit einiger Zeit mit "Neutral" votiert, bleibt Armitage bei seiner Kaufempfehlung./ag/ajx/jha/

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