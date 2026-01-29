SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

29.01.2026 11:53:38

AKTIE IM FOKUS 2: SAP-Aktie erleidet ärgsten Schiffbruch seit Corona-Pandemie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Entsetzen haben Investoren am Donnerstag auf die Quartalsbilanz von SAP (SAP SE) reagiert. Die Papiere des Dax-Schwergewichts (DAX) nahmen den Xetra-Handel mit einem Minus von fast neun Prozent auf und weiteten die Verluste anschließend noch aus. Gegen Mittag betrug der Verlust 15 Prozent, mit zuletzt 167 Euro fand sich die Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit Mitte 2024 wieder. Einen größeren Tagesverlust gab es zuletzt im Oktober 2020, als der Software-Entwickler wegen der Corona-Pandemie die Geschäftsziele drastisch zusammenstreichen musste.

Die Nordbadener konnten gegen Ende des vergangenen Jahres nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit Cloudsoftware abschließen wie erhofft. Auch in diesem Jahr wird die Steigerungsrate des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen. Um die Anleger bei Laune zu halten, steckt SAP über zwei Jahre bis zu zehn Milliarden Euro in Aktienrückkäufe. Das verfing an der Börse aber nicht.

"Ein seltenes Schauspiel", konstatierten denn auch die Börsenexperten von Index-Radar mit Blick auf den Kurseinbruch. Ein Lichtblick sei immerhin der deutlich gestiegene Auftragseingang. Zudem sollte sich im kommenden Jahr der Anstieg des Gesamtumsatzes beschleunigen. Generell sei die Lage bei Software-Aktien "angespannt", bei einigen großen Anbietern spiegele der Kursverfall mittlerweile eine "übertriebene Skepsis" wider.

Tatsächlich haben die Aktie von Software-Unternehmen derzeit einen schweren Stand. Investoren haben sich in den vergangenen Monaten vielfach von ihnen abgewandt. Sie fürchten Konkurrenz und ein schwierigeres Umfeld im Zuge des rasanten Wachstums von KI-Anwendungen. Der Aktienkurs von SAP hat vom Rekordhoch vor knapp einem Jahr bis dato rund 40 Prozent verloren.

Ähnlich weit ist die Aktie des US-Kontrahenten Salesforce mittlerweile von ihrem Höchstkurs von Ende 2024 entfernt. Papiere von Oracle haben sich seit dem Rekordhoch vom September nahezu halbiert.

SAP büßten am Donnerstag rund 34 Milliarden Euro ihres Börsenwerts ein. Mit mehr als 200 Milliarden Marktkapitalisierung ist die Aktie aber nach wie vor unangefochtenes Schwergewicht im Dax. Dieser gab denn auch entsprechend nach. Auch den europäischen Technologiesektor, der am Vortag noch auf ein Hoch seit 25 Jahren gestiegen war, zog die SAP-Aktie nach unten./bek/ag/jha/

