Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
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23.07.2026 16:45:38
AKTIE IM FOKUS 2: Sartorius zeitweise ins Plus gedreht - Unterstützung im Blick
(neu: Kursentwicklung angepasst, Bernstein)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sartorius-Vorzüge (Sartorius vz) haben sich am Donnerstagnachmittag von ihren Verlusten im Zuge der Quartalszahlenvorlage etwas erholt. Die Aktien notierten zeitweise im Plus mit Kursen bis 233 Euro, zuletzt bröckelte der Kurs aber wieder etwas ab und lag 0,6 Prozent tiefer bei 220 Euro.
Am Vormittag waren sie noch bis auf 209,50 Euro gesunken. Die Unterstützung im Bereich um 208 Euro, wo der Kurs bereits im Juni und abermals vor zwei Tagen Halt gefunden hatte, erwies sich erneut als tragfähig. Eine enttäuschende Geschäftsentwicklung des US-Konkurrenten Danaher hatte Sartorius in dieser Woche belastet.
Expertin Delphine Le Louet vom US-Analysehaus Bernstein Research bescheinigte dem Labor- und Pharmazulieferer nach dessen am Donnerstag vorgelegten Zahlen ein solides erstes Halbjahr. Die Margen zögen an./ajx/he
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