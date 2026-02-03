Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 17:09:38

AKTIE IM FOKUS 2: Schwaches Wachstum lässt Paypal-Kurs einbrechen

(neu: Kurse aktualisiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Entsetzen haben Anleger am Dienstag auf die Quartalsbilanz von PayPal reagiert. An der Tech-Börse Nasdaq brachen die Aktien des Zahlungsdienstleisters um mehr als 18 Prozent auf den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren ein. In ihrem Sog fielen auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen (Adyen BV Parts Sociales) um 6 Prozent, womit sie so günstig waren wie seit Mitte August nicht mehr.

Paypal blieb im vergangenen Quartal mit Umsatz und Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Das Wachstum im Online-Handel belief sich zuletzt auf ein Prozent, im Vorjahreszeitraum waren es noch sechs Prozent. Paypal ersetzt nun den Chef Alex Chriss durch Enrique Lores, der bislang den Tech-Konzern HP Inc (HP) führt. Dessen Aktien waren jüngst auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gefallen./bek/jha/gl/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Nachrichten