SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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22.10.2026 12:19:38
AKTIE IM FOKUS 2: Seit Sommer stark gelaufene SAP schwach nach guten Zahlen
(neu: Kurs, Experten und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem schwachen Gesamtmarkt hat die SAP-Aktie (SAP SE) am Donnerstag ihre frühen Gewinne rasch abgegeben. Nachdem das Papier des Softwareherstellers zum Handelsstart an seine kräftigen Vortagsgewinne angeknüpft und sich damit seinem bereits Mitte Januar erreichten Jahreshöchststand noch etwas weiter angenähert hatte, ging es gegen Mittag um ein Prozent auf 206,60 Euro abwärts.
"SAP hat den Konsens, also die Erwartungen der Analysten, deutlich übertroffen, was darauf hindeutet, dass die Bedenken hinsichtlich des Cloud-Wachstums übertrieben sind", kommentierte ein Händler. Das dürfte zwar das Anlegervertrauen stärken, doch könnte man sich auch fragen, warum die Ergebnisprognose nicht angehoben wurde. Daher zeigte sich der Händler von der Kursentwicklung der Aktie nicht überrascht. Er verwies zudem darauf, dass die Papiere in den vergangenen Monaten wieder gut gelaufen sind.
Seit ihrem im Juli erreichten Zweieinhalb-Jahrestief bei 127,50 Euro hat die Aktie inzwischen wieder etwas mehr als 60 Prozent zugelegt, auch wenn mit Blick auf das laufende Jahr ein Minus von einem Prozent zu Buche steht. Die Sorgen von Anlegern um die aufkommende Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz hatten herkömmliche Softwareanbieter zwischenzeitlich schwer unter Druck gesetzt.
Analyst Toby Ogg von der US-Bank JPMorgan schrieb zum Zahlenwerk: Auch wenn der Auftragsbestand im Cloudgeschäft positiv überrascht und SAP das Umsatzziel der Sparte leicht anhoben habe, dürfte sich dies mit Blick auf die Überarbeitung des Konsens nicht deutlich bemerkbar machen, da zugleich auf Gegenwind aufmerksam gemacht worden sei. Allzu deutlich steigende Analystenschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit), das Ergebnis je Aktie und den freien Mittelzufluss sieht Ogg auch deshalb nicht, da verschiedene Kostenfaktoren, wie etwa verwässernde M&A-Aktivitäten, verhinderten, dass SAP die Prognosen anpassen werde.
Europas größter Softwarehersteller hatte am Mittwochabend seinen Quartalsbericht vorgelegt. Trotz einer widrigen Wirtschaftslage überraschte SAP im dritten Quartal mit dem Ergebnis positiv. Zugleich aber wies Finanzchef Dominik Asam angesichts des mauen wirtschaftlichen Umfeldes auf Risiken hin, denn im vierten Quartal gehen üblicherweise rund die Hälfte der Buchungen des gesamten Jahres bei SAP ein./ck/la/jha/
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