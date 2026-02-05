Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
05.02.2026 12:38:39
AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
(neu: Kurs gedreht, Kurseinordnung, Analystenstimmen)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Quartalsbericht am Donnerstag fest gestartet, sind die Aktien von Siemens Healthineers anschließend deutlich unter Druck gekommen. Der starke Euro und Zölle belasten den Medizintechniker. Analysten bewerteten das Zahlenwerk unterschiedlich. Insgesamt sei der Bericht nicht überzeugend, hieß es bereits am Morgen aus dem Handel.
Am frühen Nachmittag verbuchten die Papiere Verluste von 2,6 Prozent auf 41,68 Euro, im moderat schwächeren DAX lagen sie damit auf den hinteren Plätzen. Im Bereich der 41-Euro-Marke sind Healthineers technisch noch unterstützt. Hier hatten sich die Anteile im April und November gefangen.
Im Kerngeschäft sei das Unternehmen stark ins Geschäftsjahr gestartet, hieß es von Barclays. Die Experten von Jefferies schrieben hingegen, der Start ins Geschäftsjahr sei schleppend gewesen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, kommentierten die Analysten der RBC./ajx/jha/
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|41,41
|-2,20%
