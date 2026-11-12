Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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12.11.2026 12:24:38
AKTIE IM FOKUS 2: Siemens knapp unter Rekord - Starkes Jahr und höhere Prognose
(neu: Kurs, Experten und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rekord-Geschäftsjahr und angehobene Mittelfristziele haben bei Siemens am Donnerstag nicht ganz für eine Kursbestmarke gereicht. Im frühen Handel stiegen die Aktien des Technologiekonzerns bis auf 291,45 Euro und behaupteten zuletzt ein Plus von 2,9 Prozent auf 285,05 Euro. Die bisherige Bestmarke von 291,70 Euro datiert von Ende August. Ihr Jahresplus schraubten die Titel damit auf 19 Prozent hoch - beim DAX sind es knapp 10 Prozent.
Siemens profitiert weiter von der anhaltenden Digitalisierung. Nach einem Geschäftsjahr mit vielen Bestwerten soll sich das Wachstum noch beschleunigen - auch dank des Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI).
Analyst Phil Buller von der US-Bank JPMorgan hob den überraschend starken Auftragseingang hervor. Auch der Ausblick für 2027 und die aufgestockten mittelfristigen Unternehmensziele seien positive Überraschungen.
Das gute Schlussquartal und die angehobene Prognose dürften die Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im neuen Geschäftsjahr 2026/27 um einen niedrigen einstelligen Prozentwert steigern, ergänzte Daniela Costa von der US-Investmentbank Goldman Sachs./gl/nas/jha/
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