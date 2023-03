AKTIE IM FOKUS 2: Starker Ausblick und hohe Dividende treiben VW an Dax-Spitze

(erweiterte Fassung)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein optimistisches Absatzziel für 2023 und eine überraschend hohe Dividende haben die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) am Freitag kräftig angetrieben. Die Papiere bauten ihre Tagesgewinne deutlich aus und schnellten um 10,4 Prozent auf knapp 142 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte November. Damit ließen sie nicht nur die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend hinter sich, sondern sprangen auch über die 200-Tage-Linie, die Anlegern einen Hinweis auf die langfristige Kursentwicklung gibt. Obendrein setzten sich die Vorzugsaktien an die Dax (DAX 40)-Spitze, der Leitindex selbst legte um rund 1,5 Prozent zu.

Mit einem hohen Auftragsbestand will Volkswagen im laufenden Jahr deutlich wachsen. Die Wolfsburger gehen davon aus, dass sie in diesem Jahr dank voller Auftragsbücher und eines besseren Zugangs zu Halbleitern der Konjunkturabschwächung mit einem Absatzsprung entgehen können. Der VW-Konzern peilt außerdem ein kräftiges Umsatzplus an. Vor diesem Hintergrund dürften die Konsenserwartungen steigen, schrieb Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion.

Im vergangenen Jahr hatte der Chipmangel lange Wartezeiten für die VW-Kunden zur Folge, weshalb auch die Auslieferungen zurückgingen. Seinen Umsatz konnte Volkswagen dennoch steigern, maßgeblich wegen steigender Preise angesichts der hohen Inflation. Ein Aktienhändler spekulierte, dass VW die neuerlich verfügbaren Elektronikteile vor allem für die Produktion von Porsche nutzen dürfte. Bei höherpreisigen Modellen fahren die Autobauer üblicherweise größere Margen ein.

Die Margenprognose von VW habe die Erwartungen übertroffen, kommentierte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Investoren hätten zuletzt vor allem Sorgen um die Margenerwartungen für 2023 geplagt, die sich nun also abmildern würden. Der Ausblick sei überraschend stark und die Dividende großzügig, schrieb Analyst Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies. Für 2022 will VW 8,76 Euro je Aktie ausschütten. Analysten hatten lediglich eine Dividende von 8,11 Euro erwartet./niw/bek/he

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------