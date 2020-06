AKTIE IM FOKUS 2: Tesla auf Rekordhoch - Hoffnung auf weiteren Quartalsgewinn

(neu: aktueller Kurs, weitere Analystenstimme, mehr Hintergrund)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Hoffnung auf den vierten Quartalsgewinn in Folge hat die Aktien des US-Elektroautoherstellers Telsa (Tesla) am Dienstag auf neue Rekordhöhen getrieben. Die Papiere bauten ihre bereits deutlichen Vortagesgewinne aus und erreichten im Handelsverlauf bei knapp 1088 US-Dollar den bislang höchsten Stand ihrer Geschichte. Zuletzt stand noch ein Plus von knapp 7 Prozent auf 1077,66 Dollar zu Buche. Damit zählten die Anteilsscheine zu den Favoriten im technologielastigen Index NASDAQ 100, der am Dienstag stieg.

Ein Analystenkommentar befeuerte die Phantasie der Anleger: Der Elektroautohersteller habe wie Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und PSA (Peugeot) Potenzial, ergebnisseitig positiv zu überraschen, schrieb der Fachmann Patrick Hummel von der Schweizer Großbank UBS. Die technologische Marktführerschaft sei weiter unbestritten. Die Bewertung der Papiere aber sei inzwischen schon sehr ambitioniert.

Bereits am Montag waren die Aktien von Tesla um fast sechs Prozent angesprungen. Unternehmenschef Elon Musk hatte sich in einer E-Mail an die Mitarbeiter zuversichtlich gezeigt, dass der Elektroautohersteller im zweiten Geschäftsquartal keinen Verlust verbuchen muss. Falls Musk Recht behalten sollte, würde Tesla den vierten Quartalsgewinn in Folge verbuchen und so die bislang längste Strecke der Profitabilität seit der Gründung 2003 ausweiten.

Derzeit erwarten die Analysten zwar im Schnitt noch, dass Tesla auf Basis des international anerkannten Rechnungslegungsstandards US-GAAP für das zweite Quartal einen Verlust je Aktie ausweist. Aber auch Analyst Dan Levy von der Schweizer Bank Credit Suisse hielt in einer Studie von diesem Montag eine Überraschung für möglich. Es sei eine "weniger radikale Idee", dass Tesla im Falle überraschend hoher Auslieferungen einmal mehr profitabel gewirtschaftet haben könnte. Auch unerwartet hohe Kosteneinsparungen könnten sich positiv auswirken.

Seit dem Absturz der Tesla-Aktien im Sog des weltweiten Corona- Börsencrash bis auf 350 Dollar Mitte März hat sich der Kurs nun mehr als verdreifacht. Fahrt aufgenommen hatte die Rally bereits im Oktober, als die Kalifornier erstmals mit einem Quartalsgewinn überrascht hatten.

Damit wird das Unternehmen des illustren und umtriebigen Konzernchefs und Großaktionärs Musk an der Börse aktuell mit knapp 201 Milliarden Dollar oder umgerechnet 179 Milliarden Euro bewertet. Zum Vergleich: Die drei deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen bringen es in der Summe auf rund 145 Milliarden Euro.

In puncto Börsenwert rückt Telsa damit dem globalen Platzhirsch Toyota (Toyota Motor) noch weiter auf die Pelle. Die Japaner bringen aktuell umgerechnet fast 205 Milliarden Dollar auf die Waage.

Sollte sich der Höhenflug fortsetzten, könnten die Tesla-Aktien bald auch in den wichtigsten US-Aktienindex S&P 500 aufsteigen, wodurch die Papiere noch mehr Aufmerksamkeit erhalten und so einen weiteren Schub bekommen würden. Voraussetzung für die Aufnahme in den Index sind neben einer hohen Marktkapitalisierung auch positive Quartalsergebnisse./la/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------