AKTIE IM FOKUS 2: Tesla springen nach oben - DZ Bank bleibt skeptisch

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Nach dem überraschenden Sprung in die Gewinnzone sind die Aktien von Tesla am Donnerstag nach oben geschnellt. Im frühen Handel sprangen sie um 17 Prozent an und lagen damit an der Spitze des technologielastigen Index NASDAQ 100. Erstmals seit Anfang März überwanden die Papiere des US-Elektroautobauers wieder die Marke von 300 US-Dollar.

Das Unternehmen hat das dritte Quartal überraschend mit Gewinn abgeschlossen. Unter dem Strich verdiente Tesla 143 Millionen Dollar (128 Mio Euro), wie die Firma am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit konnte Tesla-Chef Elon Musk sein Versprechen schwarzer Zahlen doch noch erfüllen, was ihm Analysten in Erwartung hoher Expansionskosten nicht zugetraut hatten.

"Respekt, der Konzern schreibt schwarze Zahlen", leitete Analyst Matthias Volkert von der DZ Bank eine Analyse des Quartalsberichts ein. Der Umsatz habe sich zwar verhalten entwickelt, beim Gewinn habe Tesla jedoch merklich positiv überrascht. Neben niedrigeren Kosten habe das Ergebnis auch von den Investitionen profitiert. Denn diese habe Tesla - mit der Ausnahme des Aufbaus der Produktionsanlage Gigafactory 3 in Shanghai - auf ein Minimum reduziert.

Gänzlich überzeugt vom Zahlenwerk zeigte sich der Experte dennoch nicht. Denn vor einem Jahr habe der Elektropionier den Markt schon einmal positiv überrascht - in den folgenden Quartalen diese Dynamik aber nicht aufrecht halten können.

Volkert stockte zwar den fairen Wert für die Aktien um 20 auf 195 Dollar auf. liegt damit aber noch immer gut 100 Dollar unter dem aktuellen Kurs. Seine Anlageempfehlung lautet denn auch unverändert "Verkaufen". "Der Titel ist nach unserer Auffassung weiter (zu) hoch bewertet", schrieb der Analyst. Er zeigte sich zudem skeptisch, ob die von Tesla favorisierte Hard- und Software für das autonome Fahren die Chance hat, zu einem Industriestandard zu werden.

Der Tesla-Kurs war in den ersten fünf Monaten des Jahren kontinuierlich gefallen und hatte Anfang Juni mit knapp 177 Dollar den niedrigsten Stand seit Anfang 2016 erreicht. Vor allem mit den Produktionszahlen hatte Tesla an der Börse immer wieder enttäuscht. Seitdem hatten sich die Papiere wieder bis auf zuletzt etwa 260 Dollar stabilisiert./bek/men/jha/

