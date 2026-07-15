PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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15.07.2026 22:22:39
AKTIE IM FOKUS 2: Übernahmefantasie treibt Paypal an
(neu: Bloomberg-Meldung, Schlusskurs)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmehoffnungen haben den in diesem Jahr sehr schwachen Aktien des Bezahldienstleisters PayPal am Mittwoch kräftigen Rückenwind verliehen. Die Papiere schlossen mit einem Plus von 17,2 Prozent bei 55,52 US-Dollar.
Der Zahlungsabwickler Stripe und der Finanzinvestor Advent hätten über 50 Milliarden US-Dollar für den Fintech-Pionier geboten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Offerte soll einem Eingeweihten zufolge bei rund 60 Dollar je Aktie liegen. Eine Einigung stehe aber noch aus und sei auch nicht sicher. Die Aktie legte bereits am Vortag mit entsprechenden Medienberichten deutlich zu. Auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch kommt Paypal auf einen Börsenwert von knapp 49 Milliarden Dollar.
Die Nachrichtenagentur Reuters hatte als erste über eine mögliche Übernahme berichtet und gemeldet, Banken hätten für ein mögliches Geschäft rund 50 Milliarden Dollar an Finanzierung zugesagt./err/edh/he
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