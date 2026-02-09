UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|
09.02.2026 15:30:38
AKTIE IM FOKUS 2: Unicredit treibt Bankenerholung an - Ausschüttungspläne
(neu: aktuelle Kurse)
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktien von UniCredit haben nach starken Gewinnzielen der Italiener bis 2030 am Montag ein Rekordhoch erreicht. Zudem kamen die Ausschüttungspläne der italienischen Bank, die knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile hält, am Markt gut an.
Die Überschussziele der Italiener bis 2030 lägen über den Markterwartungen, schrieb Sofie Peterzens von Goldman Sachs nach dem Quartalsbericht. 80 Prozent ihrer Gewinne will die Bank in den kommenden Jahren für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben.
Die Papiere zogen die gesamte europäische Bankenbranche mit, die sich von ihrem jüngsten Rückschlag vom höchsten Stand seit 2008 erholte. Die Papiere von Unicredit gewannen bis zu knapp sieben Prozent auf etwas mehr als 79 Euro und erreichten damit den höchsten Stand seit 2009.
Die Anteile von Commerzbank kletterten am Vormittag um bis zu drei Prozent auf 35,07 Euro. Damit näherten sie sich wieder ihrem Mehrjahreshoch von 38,40 Euro aus dem Sommer vergangenen Jahres. Das Niveau konnte die Aktie aber nicht ganz halten, gehörte aber am Nachmittag mit einem Plus von eineinhalb Prozent auf 34,50 Euro zu den besten Dax-Werten.
Unicredit war im September 2024 als Großaktionärin bei Commerzbank eingestiegen. Inzwischen hat sie ihre Beteiligung über echte Aktien auf mehr als 26 Prozent ausgebaut. Zusammen mit Finanzinstrumenten hat sie Zugriff auf mehr als 29 Prozent der Anteile. Ab 30 Prozent müssten die Italiener ein Übernahmeangebot für die übrigen Commerzbank-Aktien abgeben.
Noch ist offen, ob Unicredit-Chef Andrea Orcel eine Offerte abgeben will. Er ließ sich zuletzt nicht in die Karten schauen. Bisher hat er sich vor dem Hintergrund des Widerstands der Commerzbank-Spitze, des Betriebsrats der Frankfurter und in der deutschen Politik nicht zu einem Gebot durchgerungen.
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp versucht, das Frankfurter Geldhaus deutlich rentabler zu machen. Damit will sie das Institut für die Aktionäre so attraktiv zu machen, dass sie ihre Anteile lieber behalten, als sie an das Geldhaus aus Mailand zu verkaufen.
Seit dem Einstieg der Italiener im Herbst 2024 zog der Börsenwert von Commerzbank um rund 175 Prozent auf zuletzt fast 39 Milliarden Euro an. Das heißt, Unicredit müsste für die Papiere, die sie noch nicht direkt oder indirekt hält, gemessen am aktuellen Kurs circa 27 Milliarden Euro ausgeben.
Doch nicht nur die Commerzbank-Anteile profitierten vom Einstieg von Unicredit - auch die Anteile der italienischen Bank zogen seitdem um fast 120 Prozent an. Mit einem Börsenwert von inzwischen mehr als 122 Milliarden Euro gehört Unicredit inzwischen zu den wertvollsten Banken der Eurozone./ag/stk/zb/mis/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
15:59
|Optimismus in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09:26
|UniCredit-Aktie klettert: Langfristiger Gewinnanstieg bis 2028 geplant - UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis (finanzen.at)
|
08:35
|UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis (APA)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|11:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|11:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|11:48
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|79,08
|6,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.