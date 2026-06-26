Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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26.06.2026 09:53:38

AKTIE IM FOKUS 2: Untersuchung durch BaFin lässt Zalando-Aktie absacken

(neu: Kurs, Zalando-Aussagen, Details und Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Untersuchung des Konzernabschlusses und Lageberichts von Zalando durch die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat den Kurs der Aktie am Freitag erheblich belastet. Im frühen Handel auf Xetra büßten sie als größter Verlierer im Leitindex DAX gut neun Prozent ein auf 24,15 Euro. Damit hielten sie sich allerdings besser als im vorbörslichen Handel auf Tradegate, wo der Kurs zeitweise um mehr als 20 Prozent eingebrochen war.

Die Finanzaufsicht hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des Lageberichts eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Dax-Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die BaFin mitteilte. Die möglichen Verstöße stehen den Angaben zufolge im Kontext der About-You-Übernahme. Zalando steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit der Bafin.

Die Bafin habe mit ihrer Prüfung der Konzernbilanz eine wenig hilfreiche Schlagzeile geliefert, schrieb Analyst Andrew Ross von der Investmentbank Barclays. Basisszenario bleibe, dass es sich um ein lösbares Problem handle. Bis zum Ergebnis der Prüfung bleibe sie aber eine Belastung für die Aktien, so der Experte in einer ersten Einschätzung.

Richard Edwards von Goldman Sachs wies darauf hin, dass der Onlinehändler die Bilanzprüfung als rein formell bezeichnet habe, und keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung erwarte.

Ein Börsianer meinte, auf den ersten Blick scheine die Angelegenheit nicht so gravierend zu sein wie zuletzt eine Untersuchung der BaFin beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer. "Aber ob das hilft?" zeigte sich der Broker skeptisch.

Zalando-Aktien hatten zuletzt einen guten Lauf, dieser dürfte nun zunächst beendet sein. Vom Tief von Mitte Mai bei 18,61 Euro hatten sich die Papiere um mehr als 40 Prozent erholt und am Vortag mit 27 Euro den höchsten Stand seit Mitte Oktober vergangenen Jahres erreicht. Nun aber dürfte der Kurs wieder unter die einfache 200-Tage-Linie bei 23,37 Euro fallen, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt./bek/ag/jha/

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