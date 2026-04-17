Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|
17.04.2026 18:26:38
AKTIE IM FOKUS 3: Alstom verlieren über ein Viertel nach enttäuschendem Ausblick
(neu: Schlusskurs)
PARIS (dpa-AFX) - Alstom-Anleger (Alstom) haben am Freitag einen rabenschwarzen Tag erlebt. Die Aktien des französischen Zugherstellers brachen zum Handelsende um gut 27 Prozent ein auf 16,64 Euro. Zum Auftakt war das Minus mit rund 36 Prozent sogar noch deutlicher, womit die Papiere auf das Niveau vom Frühjahr 2024 absackten. Seit den Jahreshochs vom Februar hat sich der Kurs etwa halbiert.
Die Alstom-Aktien reagierten mit den Kurseinbußen vor dem Wochenende auf die Rücknahme von Finanzzielen für das laufende Geschäftsjahr. So wurden sowohl der Ausblick für den angestrebten freien Barmittelzufluss als auch für die operative Marge vom Unternehmen gekappt. Der seit diesem Monat amtierende Konzernchef Martin Sion begründete das mit dem schleppenden Fortschritt bei wichtigen Projekten. Alstom machte keine Angaben dazu, welche Projekte und Regionen von den Verzögerungen betroffen sind.
Analyst Martin Wilkie von der Citibank sprach von einem Rückschlag. Trotzdem will er an seiner Kaufempfehlung festhalten. Die Warnung bedeute eine Verzögerung, nicht jedoch ein Ende der Kehrtwende. Auch bei Jefferies änderte man die bestehende Kaufempfehlung nicht. Die Nachfrage bleibe hoch und die Auftragsbestände stiegen. Was derzeit stocke, sei die Ausführung der Projekte.
Gael de-Bray von der Deutschen Bank stufte Alstom wiederum auf "Hold" ab und kappte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für die nächsten Jahre im Schnitt um 18 Prozent. Außerdem erwartet er einen deutlichen Anstieg der Verschuldung. Der Konzern teste die Geduld der Investoren erheblich. Langfristig sieht aber auch de-Bray signifikantes Wertpotenzial./mf/niw/stk/ajx/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
17.04.26
|AKTIE IM FOKUS 3: Alstom verlieren über ein Viertel nach enttäuschendem Ausblick (dpa-AFX)
|
17.04.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Alstom brechen ein (Dow Jones)
|
17.04.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Alstom-Kurs bricht ein nach enttäuschendem Ausblick (dpa-AFX)
|
17.04.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.04.26
|MÄRKTE EUROPA/DAX weiter seitwärts - Alstom brechen ein (Dow Jones)
|
17.04.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Alstom auf 'Hold' - Ziel auf 23 Euro (dpa-AFX)
|
16.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 34,30 Euro (dpa-AFX)
|
10.04.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alstom von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Alstom S.A.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|30.05.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|16,62
|-22,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.