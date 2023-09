AKTIE IM FOKUS 3: Delivery Hero gefragt - Teilverkauf des Asiengeschäfts geplant

(Neu: Offizielle Bestätigung der Gespräche, Analystenstimme und Schlusskurs.)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein möglicher Teilverkauf des Asiengeschäfts für eine Milliardensumme hat die Aktien von Essenslieferant Delivery Hero am Mittwoch mächtig angeschoben. Sie schnellten am Nachmittag in der Spitze um 13,5 Prozent nach oben und gingen letztlich 7,1 Prozent höher bei 31,89 Euro aus dem Handel, womit sie größter Gewinner im MDAX der mittelgroßen Werte waren. Den zwischenzeitlichen Sprung über die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend konnten sie vorerst aber nicht bestätigen.

Delivery Hero befindet sich in vorläufigen Gesprächen über einen Verkauf seiner Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in sieben südostasiatischen Märkten, wie das Management zur Wochenmitte bestätigte. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" berichtet, dass der Wettbewerber Grab aus Singapur als Käufer infrage kommen soll. Der Konkurrent des MDax-Konzerns habe bereits damit begonnen, die Foodpanda-Geschäfte zu prüfen, und könnte umgerechnet mehr als eine Milliarde Euro an Delivery Hero zahlen. Die übrigen asiatischen Foodpanda-Märkte sollen dem Bericht zufolge vorerst bei Delivery Hero bleiben.

Aus Sicht von JPMorgan-Analyst Marcus Diebel könnte der Verkauf die Bilanz des Essenslieferanten mächtig aufpolieren. Im Falle eines Deals über eine Milliarde Euro erwartet Diebel 2025 Barmittel von rund 2,5 Milliarden Euro. Daher sei der mögliche Verkauf positiv zu werten, zumal sich Delivery Hero von einigen verlustträchtigen Geschäftsteilen trennen würde, was die Finanzsituation weiter verbessern dürfte. Allgemein seien die Investoren stark auf die Bilanz des Unternehmens fokussiert.

Die Delivery-Hero-Aktien hatten bereits vor der Meldung von positiven Analystenstimmen profitiert und sich damit weiter stabilisiert. In der Vorwoche waren sie mit 28,64 Euro noch auf den tiefsten Stand seit Mai 2022 gefallen. Seit Jahresbeginn haben die Papiere rund 29 Prozent an Wert verloren. Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser Investment Banking traut den Aktien perspektivisch aber eine Kursverdoppelung auf 65 Euro zu. Nach der Korrektur der Markterwartungen zu Jahresbeginn dürfte sich die Nachrichtenlage bessern, so der Experte. Der Effizienzplan werde umgesetzt und das Umsatzwachstum habe sich belebt. Im zweiten Halbjahr rechnet er mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität./niw/gl/nas

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------