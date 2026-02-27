MDAX

31 560,34
107,72
0,34 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
27.02.2026 18:39:38

AKTIE IM FOKUS 3: Delivery Hero nach Zahlen und Schwankungen doch im Minus

(neu: Minus letztlich wieder etwas größer, Telefonkonferenz, JPMorgan)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen relativ stark geschwankt. Wurde das Minus bis zum frühen Nachmittag noch auf mehr als 8 Prozent ausgeweitet, konnte es zwischenzeitlich aufgeholt werden. Am Ende stand dann aber wieder ein Abschlag von 4,4 Prozent auf der Kurstafel, der die Titel zum Schlusslicht im MDax machte. Der Kurs blieb unter der zuletzt umkämpften 20-Euro-Marke.

Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenlieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Der Umsatz des vierten Quartals sei etwas mau gewesen, schrieb Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays.

Monique Pollard von Citigroup sprach auch von einem enttäuschenden Zwischenbericht. Sie erwähnte noch, dass es von den Unternehmen keinen konkreten Ausblick gegeben habe, was aber auch nicht groß überrasche. Sie erwartet diesen erst mit dem Jahresbericht Ende März.

Im Fokus stand im Tagesverlauf auch eine Telefonkonferenz des Unternehmens. Der JPMorgan-Experte Marcus Diebel berichtete davon mit einem ermutigenden Fazit. Er attestierte dem Essenlieferdienst eine weiterhin starke Geschäftsdynamik, betonte aber, mögliche Abspaltungen von Geschäftsteilen seien derzeit der wichtigste Kurstreiber.

Die Aktien des Essenlieferdienstes sind schon länger von anderen Einflüssen geprägt als der Entwicklung des Tagesgeschäfts. Zuletzt belastete ein Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien, doch in der Zeit davor war Fantasie dafür aufgekommen, dass einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.

Das Unternehmen selbst hatte im Dezember in einem Brief an die Aktionäre seine Unzufriedenheit mit der Aktienbewertung betont und die Prüfung strategischer Optionen zugesagt. Davor schon hatte eine Gruppe institutioneller Anleger angefangen, Druck auf das Management auszuüben./ajx/la/jha/tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 560,34 0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
18:12 Februar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
17:24 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen