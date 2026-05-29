Dell Technologies Aktie

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WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

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29.05.2026 16:44:38

AKTIE IM FOKUS 3: Starke Zahlen und höhere Ziele katapultieren Dell nach oben

(Kurs aktualisiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat längst auch Dell (Dell Technologies) erfasst. Die Aktien eilen bereits seit März von Rekord zu Rekord. Dass der US-Computerkonzern dank KI ein starkes erstes Geschäftsquartal hinter sich hat und nun mit einem noch besseren Gesamtjahr als von Experten ohnehin schon erwartet rechnet, katapultierte die Papiere am Freitag im frühen US-Handel zuletzt um fast ein Drittel nach oben. Das Plus seit Jahresanfang liegt bei gut 230 Prozent, der S&P 500 bringt es nur auf knapp elf Prozent.

Dell berichtete zum Jahresauftakt unter anderem einen Umsatzsprung mit KI-Servern von 757 Prozent. Der ehemalige PC-Konzern bietet inzwischen mit Hochleistungsservern, Netzwerksystemen und Speicherlösungen Grundlagen für das Boomthema KI. Insgesamt übertraf sein starkes Wachstum die Markterwartungen deutlich. Gleiches galt für die sichtbar angehobenen Jahresziele. "So sieht ein KI-Superzyklus aus", kommentierte Experte Amit Daryanani von Evercore ISI. "Die neuen Erwartungen ziehen einem die Socken aus", stimmte Samik Chatterjee von JPMorgan zu.

Analysten schraubten in Reaktion auf Zahlen und Ausblick ihre Kursziele für die Dell-Aktien massiv nach oben. Wamsi Mohan von der Bank of America und JPMorgan-Experte Chatterjee setzen nun 500 Dollar an. Sowohl die Quartalszahlen als auch der angehobene Ausblick überträfen in einem geradezu historischen Ausmaß die Erwartungen, lobte Mohan. Er hob seine Jahresschätzungen für den Umsatz und insbesondere für das Ergebnis je Aktie (EPS) deutlich an. Der Gewinn dürfte seinen Zenit im laufenden Geschäftsjahr noch nicht erreichen, baute er vermutlichen Diskussionen vor.

Bei James Fish von der Investmentbank Piper Sandler stand mit einer Zielerhöhung von 167 auf 497 Dollar fast eine Verdreifachung zu Buche. Auch er sparte nicht mit Superlativen: Viele Marktteilnehmer dürften Dell das beste Quartal aller Zeiten attestieren. Er selbst billigte dem Unternehmen eines der besten Quartale zu, die er je in der Tech-Branche gesehen habe. Zudem dürfte das kein einmaliges Phänomen bleiben, da der Auftragsbestand und die Pipeline Dell zufolge schneller wüchsen als der Umsatz./gl/ag/stk/he

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