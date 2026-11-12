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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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12.11.2026 16:39:38

AKTIE IM FOKUS 4: Nvidia-Talfahrt geht weiter - Chef Huang tritt zurück

(neu: Huangs Rücktritt, weitere Details und aktueller Kurs)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch weiter nach unten gedrückt. Um bis zu 13 Prozent sackten die Papiere an der Nasdaq-Börse zur Handelseröffnung ab. Zuletzt betrug der Verlust allerdings nur noch 5,4 Prozent.

Der langjährige NVIDIA-Chef ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit solle intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild des KI-Booms und führte Nvidia zu Rekordzahlen.

Huang hatte am Wochenende zugegeben, seine Ehefrau betrogen zu haben. Zuvor war in Medienberichten die Rede von einem engen Verhältnis zu einer Frau gewesen, die von US-Sicherheitskreisen verdächtigt werde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Mitte der Woche folgten Berichte über eine weitere Affäre, diesmal mit einer Top-Managerin von Nvidia. Bei Verhältnissen von Chefs mit ihnen untergeordneten Managern greifen US-Verwaltungsräte gewöhnlich hart durch.

"Gefährliche Liebschaften", kommentierte Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank die Affären und kappte seinen fairen Wert der Nvidia-Aktie von 320 auf 215 Dollar. Sein Anlageurteil "Kaufen" behielt er jedoch bei. Zudem geht er davon aus, dass die USA die Sanktionen für den Export von KI-Chips nach China verschärfen werden.

Die Sorgen vor einer Führungskrise hatten die Talfahrt der bereits Anfang Oktober unter Druck geratenen Aktie beschleunigt. Seit der Höchstmarke von gut 243 Dollar haben die Papiere in nicht einmal sechs Wochen ein Drittel eingebüßt. Doch auch wenn die einstige Marktkapitalisierung von knapp 6 Billionen Dollar inzwischen auf rund 4,2 Billionen Dollar zusammengeschrumpft ist, bleibt die KI-Koryphäe weiterhin eines der weltweit wertvollsten Unternehmen./bek/jsl/he

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