Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
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22.04.2026 09:56:38
AKTIE IM FOKUS: ABB legen nach starken Zahlen deutlich zu
ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) haben am Mittwoch im frühen Geschäft kräftig zugelegt. Die am Morgen vorgelegten Quartalszahlen waren deutlich besser aus als erwartet ausgefallen, worauf die Aktie um 5,2 Prozent kletterte. Sie setzte damit ihren Höhenflug fort und markierte neue Rekordhochs. Auch andere Aktien aus dem Segment wie Siemens und Schneider Electric verzeichneten Gewinne.
Die Stärke des Auftragseingangs war laut Analysten der zentrale Kurstreiber -die Aufträge im Segment Rechenzentren waren dreistellig gestiegen. Für die UBS hatte das Unternehmen aber auch insgesamt stark abgeschnitten. Für die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hatte ABB "einmal mehr sein außerordentliches Momentum bestätigt".
Auch die erhöhte Prognose sorgte für Zuversicht. Damit dürften die Erwartungen der Analysten laut Vontobel im unteren einstelligen Bereich hochgeschraubt werden. Beachtlich sei dies auch, weil ABB meist vorsichtige Prognosen veröffentliche, merkte die ZKB an./ls/cf/hr/AWP/mf/stk
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