adesso Aktie

adesso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 11:28:38

AKTIE IM FOKUS: Adesso beenden Talfahrt - Jefferies lobt Margenentwicklung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des IT-Dienstleisters Adesso (adesso SE) haben am Donnerstag nach Quartalszahlen ihre jüngste Talfahrt erst einmal beendet. Nachdem sie gleich nach dem Auftakt um über ein Fünftel hochgesprungen waren, blieb zuletzt noch ein Plus von rund 10 Prozent.

Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einer starken Margenentwicklung im Schlussquartal. Den Sorgen vor einer Bedrohung der Geschäftsmodelle durch Künstliche Intelligenz könne sich der Sektor aber weiterhin nicht entziehen./ajx/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu adesso SE

mehr Nachrichten