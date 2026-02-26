AKTIE IM FOKUS: Adesso beenden Talfahrt - Jefferies lobt Margenentwicklung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des IT-Dienstleisters Adesso (adesso SE) haben am Donnerstag nach Quartalszahlen ihre jüngste Talfahrt erst einmal beendet. Nachdem sie gleich nach dem Auftakt um über ein Fünftel hochgesprungen waren, blieb zuletzt noch ein Plus von rund 10 Prozent.

Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einer starken Margenentwicklung im Schlussquartal. Den Sorgen vor einer Bedrohung der Geschäftsmodelle durch Künstliche Intelligenz könne sich der Sektor aber weiterhin nicht entziehen./ajx/mis