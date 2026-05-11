adesso Aktie

adesso für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z23Q / ISIN: DE000A0Z23Q5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 08:51:38

AKTIE IM FOKUS: Adesso nach Quartalszahlen vorbörslich auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adesso (adesso SE) haben am Montag vorbörslich von vorgelegten Quartalszahlen profitiert. Die seit Jahresbeginn deutlich unter Druck geratene Aktie des IT-Dienstleisters stieg auf Tradegate um 3,2 Prozent auf 60,60 Euro.

Die 21-Tage-Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend sowie die 50-Tage-Linie als mittelfristiger Trendindikator wären damit wieder überwunden.

Analyst Henrik Paganetty von Jefferies sprach von "guten Zahlen zum ersten Quartal" und hob vor allem das starke Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hervor.

Außerdem verwies er darauf, dass der im SDAX notierte Konzern trotz des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeldes weiterhin eine gute Nachfrage erwartet./ck/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu adesso SE

mehr Nachrichten

Analysen zu adesso SE

mehr Analysen
09:00 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
09.04.26 adesso Buy Warburg Research
01.04.26 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adesso SE 55,90 -2,61% adesso SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen