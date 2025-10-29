adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
29.10.2025 11:11:38
AKTIE IM FOKUS: Adidas rutschen ab nach Aussagen zu Zollbelastung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zum Handelsauftakt am Mittwoch insgesamt nur wenig bewegten Aktien von adidas haben am Vormittag letztlich deutlich nachgegeben. Ein Grund dürften Aussagen zu Kosten sein. Demnach soll die Belastung durch Zölle im Jahr 2025 bei rund 120 Millionen Euro liegen, wobei der größte Anteil wohl im Schlussquartal anfällt.
Die Titel des Sportartikelherstellers verloren zuletzt 3,5 Prozent auf 177,90 Euro und lagen im weiterhin kaum veränderten DAX damit hinten. Die zuvor vorgelegten endgültigen Zahlen der Herzogenauracher für das dritte Quartal waren kein Kurstreiber mehr./ajx/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:28
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:28