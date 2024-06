AKTIE IM FOKUS: Adidas schwächeln noch etwas vor EM

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von adidas haben sich am Montag in einem schwächeren Marktumfeld knapp behauptet. Bei einem Minus von 0,2 Prozent auf 230,60 Euro kann allerdings noch nicht von Vorfreude auf die am Freitag beginnende Fußball-Europameisterschaft gesprochen werden.

Laut Expertin Victoria Hasler vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown könnte Adidas aber davon profitieren, dass die Herzogenauracher neben der gastgebenden deutschen Nationalmannschaft mit Spanien und Italien drei der größten Fußball-Nationen ausrüsten.

Im bisherigen Jahresverlauf gehören die Adidas-Papiere mit einem Kursaufschlag von 25 Prozent weiterhin zu den Top-Werten im DAX./edh/mis