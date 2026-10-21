adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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21.10.2026 08:33:39
AKTIE IM FOKUS: Adidas stark nach Prognoseerhöhung - Citi sieht viel Potenzial
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von adidas haben am Mittwochmorgen mit klaren Kursgewinnen auf die erhöhte Gewinnprognose für das Gesamtjahr reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Papiere um bis zu 3,5 Prozent an und würden damit auf Xetra ihre 100-Tage-Linie überspringen. Zuletzt ließ das vorbörsliche Kaufinteresse aber etwas nach. Puma legten nur wenig zu.
Citigroup-Analystin Monique Pollard hob ihr Adidas-Kursziel nach der guten Nachricht auf 211 Euro an und signalisiert damit noch mehr Erholungspotenzial von gut 33 Prozent. Im vierten Quartal rechnet sie mit weiteren 200 Millionen Euro an Zoll-Rückerstattung aus den USA, womit der Löwenanteil dann bezahlt wäre. Obendrein kappte sie ihre Ausgabenschätzung aufgrund starker Kostenkontrolle. Mit ihrer operativen Ergebnisprognose für 2026 liegt Pollard nun leicht über dem Konzernziel und deutlich über dem Konsens./ag/jha/
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