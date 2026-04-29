adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 08:30:39

AKTIE IM FOKUS: Adidas steigen nach Zahlen - Abwärtstrend im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - adidas haben am Mittwoch vorbörslich positiv auf die Ergebnisse des ersten Quartals reagiert. Auf Tradegate zogen die Titel des Sportartikelherstellers um 4,7 Prozent zum Xetra-Schluss an.

Sie könnten damit versuchen, ihren seit Februar 2025 gültigen Abwärtstrend zu brechen. Die Herzogenauracher schnitten im ersten Jahresviertel besser als erwartet ab und bestätigten die Prognosen.

Investoren könnten nach den Quartalszahlen etwas konstruktiver auf Adidas schauen, auch wenn vorübergehend ein Teil der starken Entwicklung im ersten Quartal schon mit der Fußball-WM zusammenhängen dürfte, hieß es von Jefferies./ajx/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten