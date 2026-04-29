AKTIE IM FOKUS: Adidas steigen nach Zahlen - Abwärtstrend im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - adidas haben am Mittwoch vorbörslich positiv auf die Ergebnisse des ersten Quartals reagiert. Auf Tradegate zogen die Titel des Sportartikelherstellers um 4,7 Prozent zum Xetra-Schluss an.

Sie könnten damit versuchen, ihren seit Februar 2025 gültigen Abwärtstrend zu brechen. Die Herzogenauracher schnitten im ersten Jahresviertel besser als erwartet ab und bestätigten die Prognosen.

Investoren könnten nach den Quartalszahlen etwas konstruktiver auf Adidas schauen, auch wenn vorübergehend ein Teil der starken Entwicklung im ersten Quartal schon mit der Fußball-WM zusammenhängen dürfte, hieß es von Jefferies./ajx/zb