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29.10.2026 13:03:38

AKTIE IM FOKUS: Adidas überzeugt Investoren mit starkem Wachstum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erfreut haben Anleger am Donnerstag auf die detaillierten Quartalszahlen von Adidas reagiert. Gegen Mittag führten die Aktien (adidas) den festen Leitindex DAX an mit einem Aufschlag von knapp vier Prozent. Erstmals seit Mitte August erreichten sie im Hoch wieder die Marke von 165 Euro, nachdem sie Anfang Oktober noch unter 140 Euro gefallen waren.

Der Sportartikelhersteller erwartet nach einer zuletzt schwächeren Entwicklung in Europa eine Rückkehr zu Wachstum im vierten Quartal. Das Orderbuch sei ausgesprochen positiv, sagte Konzernchef Björn Gulden in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Insgesamt rechnet Adidas für den Schlussabschnitt mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

Analyst Piral Dadhania vom Investmenthaus RBC attestierte dem Sportartikelhersteller denn auch ein starkes Umsatzwachstum, welches regional breit gefächert sei. Mit der Ausnahme Europas hätten alle Absatzregionen prozentual zweistellig zugelegt und damit sämtlich die Markterwartungen übertroffen. Absatzmotoren seien die Kleidungskollektion der Marke gewesen sowie der Direktvertrieb an die Kunden. Der Großhandel und das Schuhgeschäft hätten hingegen wegen großer Lagerbestände und Kaufanreizen geschwächelt.

Mit Eckdaten in der vergangenen Woche und einem Rekordquartal hatte Adidas die Gewinnprognose erhöht. Investoren hatten das mit einem Kursplus von bis zu fast fünf Prozent begrüßt. "Die vorläufigen Zahlen waren arm an Details, mit der heutigen Veröffentlichung wird die operative Dynamik in den Vertriebskanälen und Regionen erkennbarer", schrieb Robert Krankowski von UBS.

Mit den Kursgewinnen an diesem Donnerstag überwand die Aktie die exponentielle 200-Tage-Linie, eine im Handel viel beachteter Indikator für den längerfristigen Trend. Seit dem Kurseinbruch Ende Juli - Adidas hatte mit dem Bericht zum zweiten Quartal enttäuscht - hatte die Aktie diese Trendlinie nicht nachhaltig überwinden können./bek/nas/jha/

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