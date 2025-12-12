lululemon athletica Aktie
AKTIE IM FOKUS: Adidas und Puma gefragt - starkes China-Geschäft von Lululemon
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von adidas und Puma (PUMA SE) dürften am Freitag von positiven Signalen aus der Quartalsbilanz des kanadischen Sportartikelherstellers Lululemon (lululemon athletica) profitieren. Vorbörslich stiegen Adidas auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,9 Prozent auf 165,75 Euro und Puma gewannen 1,4 Prozent auf 21,38 Euro.
Lululemon hatte überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, woraufhin die Aktie im nachbörslichen US-Handel um 11 Prozent hochgesprungen war. Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach verwies in ihrem Kommentar darauf, dass die Erwartungen am Markt vor allem wegen des starken China-Geschäfts des US-Herstellers von hochpreisiger Yoga-Bekleidung übertroffen worden seien.
Im dritten Quartal habe dieses - konstante Wechselkurse unterstellt - im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt, hob Roach hervor. Das dürfte Mut machen und damit auch Adidas und Puma Impulse liefern, sagte ein Händler./ck/zb
